Сбитый индийский летчик заявил о спасении пакистанскими военными

Индийский военный летчик Абхинандан Вартхаман, возвращенный властями Пакистана из плена на родину, заявил, что пакистанские военные спасли его от агрессивно настроенных местных жителей и хорошо с ним обращались, сообщил телеканал Sky News.

По словам индийского летчика, он «искал мишени в Пакистане», а затем его самолет сбили, и он катапультировался, передает «Интерфакс».

После приземления он заметил несколько человек, которые его преследовали.

«Единственным вариантом, о котором я подумал, было выбросить пистолет, и я попытался убежать. Затем два пакистанских военнослужащих пришли и спасли меня от этих людей и не дали им мне навредить», – заявил летчик, когда еще находился в плену в Пакистане.

По его словам, пакистанские военнослужащие «очень хорошо» с ним обходились, оказали первую помощь, после чего доставили в больницу.

Накануне командир индийских ВВС Абхинандан Вартхаман вернулся из пакистанского плена и был передан индийским властям.

В среду Пакистан сбил самолет ВВС Индии, арестовав одного из пилотов. Индия заявляла, что также сбила самолет пакистанских ВВС. Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой.