Индийский летчик вернулся на родину из пакистанского плена

Командир индийских ВВС Абхинандан Вартхаман вернулся из пакистанского плена и был передан индийским властям.

Передача военнопленного прошла вечером в пятницу у приграничного населенного пункта Вагах в Кашмире, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на индийские телеканалы.

Изначально Индия собиралась отправить спецборт в Пакистан, чтобы скорее доставить пилота в больницу, но пакистанские власти отказали в этой возможности.

Телеканал NDTV добавил, что с самого утра Вартхамана ждала на границе целая толпа из журналистов множества индийских каналов, местных жителей, которые готовились встретить соотечественника как героя.

Как сообщает «Интерфакс», жители Индии встречали его с флагами страны и цветочными венками, а ближе к вечеру начали запускать фейерверки.

Ранее журналисты опубликовали чек индийского пилота в офицерской столовой Пакистана, на котором в графе «цена» был указан МиГ-21, на котором того сбили.

27 февраля Пакистан сбил самолет ВВС Индии и арестовал его пилота.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Эта группировка взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля.