Польские и турецкие подрядчики сбежали с Украины после аванса

Tекст: Денис Тельманов

Подрядчики из Польши и Турции получили авансы за ремонт харьковского метро, но прекратили работу и покинули страну, пишет ТАСС.

В УВД российской военно-гражданской администрации Харьковской области сообщили, что причиной ухода подрядчики называют военную опасность, однако никаких работ по контракту выполнено не было, что может свидетельствовать о нецелевом расходовании средств.

Ситуация осложняется изношенностью подвижного состава метро и ветшанием инфраструктуры. Иностранные фирмы должны были заняться ремонтом, но, по данным источников в администрации Харькова, взятые на себя обязательства так и не выполнили.

В телеграм-канале УВД ВГА Харьковской области говорится: «Как следует из оперативной информации, подрядные организации из Польши и Турецкой Республики, получив авансовые платежи за работы в харьковской подземке, в одностороннем порядке прекратили деятельность на территории Украины.

В качестве официальной причины называется военная опасность. Однако до настоящего момента никаких работ по контрактам выполнено не было, что также указывает на риски нецелевого расходования средств».

Также выявлена схема, по которой Харьков арендует на три года 16 троллейбусов за 17 млн гривен у подконтрольного ВСУ Краматорска.

В УВД ВГА отмечают, что есть риск «отмывания» бюджетных средств: при изменении оперативной обстановки Краматорск не вернет транспорт, а Харьков потеряет уплаченные деньги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times отметила, что Украина не получила вооружения и боеприпасов на сумму 770 млн долларов по авансовым платежам. Часть поставок оказалась непригодной для использования украинскими военными.