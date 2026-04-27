Бундестаг сообщил о тратах Меркель на услуги стилистов в 65 тыс. евро

Меркель потратила из бюджета Германии 65 тыс евро на стилистов

Tекст: Денис Тельманов

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель потратила почти 65 тыс. евро из бюджета страны на стрижки и макияж за два года, передает РИА «Новости».

Согласно официальному ответу правительства на запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, с 1 июля 2024 года по 31 марта 2026 года расходы на услуги стилиста составили 64 тыс. 677 евро.

В сообщении отмечается, что из федерального бюджета оплачиваются и зарубежные поездки Меркель. С июля 2024 года на это было направлено 10,5 тыс. евро.

Кроме того, аналогичные траты фиксируются и у другого экс-канцлера ФРГ Олафа Шольца. С мая 2025 года, когда он ушёл с поста, на его зарубежные поездки было потрачено 6 тыс. евро из бюджета.

