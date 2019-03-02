Блогеры отреагировали на слова экс-жены депутата о «нищебродах» в ресторане

Взгляд
2 марта, суббота  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Как Илон Маск дошел до грани банкротства

Илон Маск сможет сделать шоу даже из банкротства TeslaФото: Tesla Motors/ZUMA/Global Look Press
Самый знаменитый проект американского бизнесмена Илона Маска – производителя электромобилей Tesla – дал еще один повод для прогнозов о его скором банкротстве. Очередная критическая отсечка для компании наступает 1 марта, когда Tesla должна будет возместить кредиторам 920 млн долларов. Удастся ли Маску вернуть эти деньги и в чем истинный секрет успеха его автомобильного бизнеса? Подробности...
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Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов

Не исключено, что украинцы уже испытали Spectator-М1 на защитниках ДНР и ЛНРФото: ukroboronprom.com.ua
С точки зрения военной теории война в Донбассе поначалу выглядела как архаичный конфликт, в котором столкнулись две силы еще как бы советского образца – ВСУ и ополчение. Но шаг за шагом характер конфликта изменился. Все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны. На днях Киев отчитался об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА. Насколько близки к реальности эти бравурные реляции? Подробности...
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Почему растет уровень агрессии среди школьников

В том, что дети становятся «монстрами», виноваты взрослыеФото: «Деревня проклятых», Alphaville Films
Уровень детской и подростковой жестокости кажется зашкаливающим – третьеклассницы дерутся, как в бойцовском клубе, пятиклассника-«террориста» смог остановить лишь самосуд, устроенный родителями жертв. МВД фиксирует взрывной рост тяжких преступлений у «малолеток». Проще всего в очередной раз обвинить во всем дурные примеры из соцсетей, но на самом деле причины куда серьезнее.  Подробности...
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Знаковой фигуре Майдана опротивели чудачества Порошенко

Мустафа Найем старается больше не приближаться к Петру ПорошенкоФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press
За месяц до президентских выборов на Украине от главы государства, как от чумы, стремятся дистанцироваться очень знаковые в местной политике люди. Мустафа Найем, один из символов Майдана, и его соратники объявили о выходе из президентской фракции в Верховной раде. Почему это происходит и как это связано с последними истериками Порошенко? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Интернету грозят железным занавесом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Ситуация выглядит похожей на ту, что четыре–пять лет назад была вокруг системы переводов SWIFT – Запад грозился-грозился, но в итоге отключать его России не стал. Подробности...
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Подвиг 6-й роты не должен быть забыт и сегодня

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Критика военных операций США, воистину очень спорных, никогда не мешала им рассказывать о каждом, даже мало-мальски выдающемся поступке своих военных. В последние годы ситуация коренным образом изменилась и в нашей стране. Подробности...
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Как не превратить валютный союз в долговой

Антон Любич, экономист
Если Мавроди судили за мошенничество за то, что он продавал свои купоны МММ по большей цене, чем покупал, то уместны ли оправдания южноевропейских правительств, ссылающихся на то, что единая валюта мешала им поступить как Мавроди? Подробности...
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

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          Блогеры отреагировали на слова экс-жены депутата о «нищебродах» в ресторане

          2 марта 2019, 09:34

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Пользователи соцсетей и блогеры раскритиковали бывшую супругу депутата Госдумы Виталия Южилина Илону Столье за слова о том, что «нищеброды» не должны посещать дорогие рестораны.

          Высказывание актрисы вызвало резкую реакцию пользователей Сети.

          «По приказу экс-жены депутата В. Южилина: всем гражданам России получить в органах власти дощечки на грудь 10х20 см. с текстом: Я-БЫДЛО или Я-НЕ-БЫДЛО . С дощечками нужно: пить, есть, спать и носить постоянно. Царь ВсеЯ РУСИ», – пошутил @bredkob в Twitter.

          «Нужно только предупредить весь обслуживающий персонал, что они нищеброды и не должны там находиться, а сливки общества пусть сами приготавливают всю еду», – отметил @Evgb25.

          «Новая сословность хрустобулочников. С другой стороны хорошо, что такое время пришло – можно понять, как жили в России сто лет назад», – написал журналист Павел Пряников в Facebook.

          «Главное, чтобы (предложение Столье – прим. ВЗГЛЯД) в Конституцию не внесли отдельным пунктом», – иронизирует Telegram-канал Акитилоп.

          При этом нашлись и те, кто поддержал мнение актрисы. Telegram-канал НЕБОЖЕНА, авторство которого приписывается журналистке Божене Рынске, пишет, что «Илоночку (Столье – прим. ВЗГЛЯД), конечно же, начали пинать за социальный расизм», однако «если вдуматься, все логично».

          «Если я тратила ресурс своего времени (...) на то, чтобы выбраться из нищеты, оторваться от нищебродских привычек, оградить себя от некачественной еды и неприятного общения, то (почему) я должна заставлять себя лицезреть быдло? Я (усердно трудилась) на трех работах полжизни не для того, чтобы оказаться в «Маяке» или «Квартире 44» среди всяких нищих уродов», – говорится в сообщении канала.

          Напомним, Столье заявила в соцсетях, что «в элитных заведениях нищебродам не место». По ее мнению, «люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло».

          Позже актриса удалила эту запись.


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