Блогеры отреагировали на слова экс-жены депутата о «нищебродах» в ресторане

Пользователи соцсетей и блогеры раскритиковали бывшую супругу депутата Госдумы Виталия Южилина Илону Столье за слова о том, что «нищеброды» не должны посещать дорогие рестораны.

Высказывание актрисы вызвало резкую реакцию пользователей Сети.

«По приказу экс-жены депутата В. Южилина: всем гражданам России получить в органах власти дощечки на грудь 10х20 см. с текстом: Я-БЫДЛО или Я-НЕ-БЫДЛО . С дощечками нужно: пить, есть, спать и носить постоянно. Царь ВсеЯ РУСИ», – пошутил @bredkob в Twitter.

«Нужно только предупредить весь обслуживающий персонал, что они нищеброды и не должны там находиться, а сливки общества пусть сами приготавливают всю еду», – отметил @Evgb25.

«Новая сословность хрустобулочников. С другой стороны хорошо, что такое время пришло – можно понять, как жили в России сто лет назад», – написал журналист Павел Пряников в Facebook.

«Главное, чтобы (предложение Столье – прим. ВЗГЛЯД) в Конституцию не внесли отдельным пунктом», – иронизирует Telegram-канал Акитилоп.

При этом нашлись и те, кто поддержал мнение актрисы. Telegram-канал НЕБОЖЕНА, авторство которого приписывается журналистке Божене Рынске, пишет, что «Илоночку (Столье – прим. ВЗГЛЯД), конечно же, начали пинать за социальный расизм», однако «если вдуматься, все логично».

«Если я тратила ресурс своего времени (...) на то, чтобы выбраться из нищеты, оторваться от нищебродских привычек, оградить себя от некачественной еды и неприятного общения, то (почему) я должна заставлять себя лицезреть быдло? Я (усердно трудилась) на трех работах полжизни не для того, чтобы оказаться в «Маяке» или «Квартире 44» среди всяких нищих уродов», – говорится в сообщении канала.

Напомним, Столье заявила в соцсетях, что «в элитных заведениях нищебродам не место». По ее мнению, «люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло».

Позже актриса удалила эту запись.