В высокогорном дагестанском селе сгорело более 30 строений

В результате пожара, который возник в высокогорном дагестанском селе Тисси-Ахитли, сгорело 17 жилых домов, огнем также уничтожено 14 хозяйственных построек, сообщил глава Дагестана Владимир Васильев.

По имеющимся у главы региона данным, в результате пожара никто не пострадал, скот успели спасти, передает ТАСС.

«Сгорело 17 жилых домов, 14 хозяйственных построек – сараи, сенохранилище», – рассказал Васильев. В пресс-службе МЧС России уточнили, что пожарные и местные жители смогли отстоять у огня 73 жилых дома.

Всего в высокогорном селе Тисси-Ахитли было 85 домов, где проживали около 300 человек.

По информации спасателей, для жителей села, чьи дома пострадали от огня, в местной школе открыт пункт временного размещения на 50 человек. На месте организовано питание и подвоз воды. Вместе с тем, по информации главы Дагестана, людей из сгоревших домов размещают у себя родственники, им также предложено временное жилье в местной мечети.

К тушению пожара от МЧС было привлечено 67 человек и 15 единиц техники. В настоящий момент пожар практически потушен. Открытое горение ликвидировано.

Накануне в одном из домов в высокогорном дагестанском селе Тисси-Ахитли начался пожар. Из-за плотной застройки в населенном пункте пламя быстро распространилось на соседние строения.