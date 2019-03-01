В дагестанском селе Тисси-Ахитли загорелись 15 домов

В Цумадинском районе Дагестана возник пожар в одном из домов в селе Тисси-Ахитли, из-за плотной застройки пламя быстро распространилось на 15 частных жилых строений, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Предварительно площадь пожара составляет 2 тыс. 500 кв метров», – сказал представитель МЧС, слова которого приводит ТАСС.

Населенный пункт находится в труднодоступном месте. «В превентивных целях проводится эвакуация жителей», – сообщили в министерстве.

В МЧС рассказали, что тушение пожара ведется с привлечением добровольцев, группировка пожрано-спасательных подразделений наращивается.

«Основные усилия сосредоточены на локализации пожара и защите прилегающих домов», – сообщили в МЧС.

По словам главы района Анваргаджи Вечедова, в настоящему времени шесть домов уже полностью уничтожены огнем, существует угроза распространения пожара.

Информация о пострадавших уточняется.