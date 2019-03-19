Путин вспомнил, как начинал работать оперуполномоченным

Президент России Владимир Путин во время встречи с финалистами конкурса «Лидеры России» рассказал, как начинал свою карьеру с должности младшего оперуполномоченного.

«Вы начали с оперуполномоченного в Тюмени? Карьерист, потому что я начинал с должности младшего оперуполномоченного», – рассказал Путин финалисту конкурса, главе управления МВД по Тюмени Петру Вагину, передает РИА «Новости».

Глава государства спросил у него, что было самым трудным в конкурсе. Вагин пояснил, что для него сложнее всего оказалось найти общее решение и договориться.

«Но раз я здесь, все получилось», – отметил Вагин.

«Ну да, это правда», – подтвердил Путин.

В 2018 году Путин рассказывал об эпизоде, когда действующий президент Борис Ельцин предложил ему возглавить страну.

Также Путин рассказывал, как он, работая в КГБ, усмирял разъяренную толпу, собравшуюся возле особняка КГБ в Дрездене в 1989 году.

В 2014 году президент поделился историей о своей беседе с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, который заявил, что «все приличные люди начинали в разведке».