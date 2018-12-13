Путин рассказал о важном разговоре со «своеобразным» Ельциным

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «ПроеКТОриЯ» рассказал о разговоре с Борисом Ельциным, в ходе которого тот предложил ему стать главой государства.

«Когда первый президент России Борис Николаевич Ельцин вызвал меня к себе и сказал: «Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать вам идти на выборы президента. Вы согласны?». Я ему сказал «Нет», – рассказал Путин, передает РИА «Новости».

Путин рассказал, что хоть уже был и "большим мальчиком", но не хотел становиться президентом, когда Ельцин ему предложил pic.twitter.com/Yy4Ll2E8dq — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 декабря 2018 г.

«Он очень удивился. Он был человек своеобразный и спросил: «Почему это?». Я ему говорю: «Борис Николаевич, я не готов». А я уже был большой мальчик и уже достаточно большое время проработал в различных государственных структурах властных», – пояснил президент.

Ранее Путин в ходе форума рассказал, что президентом может стать человек любой профессии.