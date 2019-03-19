Путин похвалил Грефа за работу Сбербанка

Президент России Владимир Путин отметил хорошую организацию работы Сбербанка.

Глава государства подчеркнул, что процесс был налажен под руководством главы Сбербанка Германа Грефа, передает РИА «Новости».

В конце февраля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк в результате ошибок искусственного интеллекта потерял миллиарды рублей.