Кандидату в президенты Украины в Раде отключили микрофон за выступление на русском

Председатель Верховной рады Андрей Парубий отключил микрофон во время выступления кандидата в президенты страны Александра Вилкулы, когда он заговорил на русском языке во время обсуждения резонансного законопроекта о языках.

Кандидат в президенты обратился к парламентариям с просьбой не поддерживать законопроект. После призыва Парубий потребовал от Вилкулы перейти на украинский язык, передает ТАСС.

«Прошу к государственному языку вернуться... Я предупреждаю и прошу говорить на государственном языке. Прошу выключить микрофон», – потребовал спикер Рады.

После этого кандидат в президенты согласился перейти на украинский язык, однако в ответ упрекнул Парубия.

«Если вы считаете, что язык, на котором вы разговариваете, украинский, то вы очень ошибаетесь», – сказал Вилкул.

Ранее Рада предложила рассмотреть поправки к законопроекту об украинском языке как государственном. Отмечалось, что рассмотрение законопроекта затянулось в связи с тем, что в него внесли свыше 2 тыс. поправок. Впрочем, представитель президента Украины в Верховной раде и депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко утверждает, что закон примут до первого тура президентских выборов, который должен пройти 31 марта 2019 года.

4 октября 2018 года парламент Украины принял законопроект в первом чтении. Этот документ вызвал негативную реакцию в Европе. Особенную обеспокоенность выразила Венгрия в связи с большим количеством своих граждан, проживающих на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Россию беспокоит нарушение языковых и образовательных прав национальных меньшинств со стороны украинских властей.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук также выступил против законопроекта. Ранее он предупредил об опасных последствиях закона о языке.

Напомним, неделю назад Парубий выключал микрофон депутату «Оппозиционной платформы – За жизнь» Василию Нимченко за попытку выступления на русском языке.