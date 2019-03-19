Беглов прокатился на выпущенном на маршрут новом электробусе

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил презентацию новых 10 электробусов, которые с 19 марта начали ходить по маршруту № 128 от Наличной улицы до Аптекарской набережной, в одной из машин глава города проехался сам.

Беглов приехал на презентацию и по приглашению одного из водителей сел в электробус, который официально стал первым следующим по маршруту. От гостиницы «Прибалтийская» Беглов проехал три остановки, после чего вышел, чтобы пообщаться с журналистами, сообщает «Фонтанка».

Врио губернатора остался доволен поездкой, отметив экологичность новой техники, и пообещал, что к концу года, когда завершится обкатка машин на маршрутах, примет решение о дальнейших планах по изменению состава парка городского транспорта в пользу электрического.

Техника закуплена ГУП «Пассажиравтотранс». Электробусы менее шумны, экологичны и дешевле в эксплуатации. 10 машин были куплены осенью у компании «Бакулин Моторс Групп» за 214 млн рублей. Они могут идти при полной загрузке и использовании системы отопления салона не менее 240 км. Зарядка осуществляется в автопарке и не требует дополнительной инфраструктуры. В салоне вмещается 75 пассажиров, количество сидячих мест – 27.