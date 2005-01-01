Лоза ответил Макаревичу на слова о Крыме

Певец и автор песен Юрий Лоза раскритиковал музыканта Андрея Макаревича, осудившего фанатов за поддержку воссоединения Крыма с Россией.

«Я не согласен с мнением (Макаревича), нельзя делить фанатов на «Крым наш» и «Крым не наш». Крым – тех людей, которые там живут. Когда мои родственники в 1991 году голосовали на референдуме за Крым в составе Украины, я им сказал: «Вам там жить». Когда мои родственники в 2014 году голосовали за возвращение Крыма в состав России, я им сказал: «Ребята, это ваш выбор»», – сказал Лоза, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что «97% поддержали воссоединение с Россией», а потому «разбираться с тем, чей Крым, абсолютно неправильно и глупо».

По словам исполнителя, бывая в Крыму он убедился, что жители полуострова не жалеют о своем выборе, сделанном в марте 2014 года.

«Я спрашивал у крымчан: «Как оно?», и они говорили: «Мы не жалеем о своем выборе». Все, разговор закончен. И Макаревич может кого угодно и как угодно делить», – подчеркнул Лоза.

Ранее Макаревич прокомментировал свои слова о россиянах, поддерживающих возвращение Крыма в состав России.

Напомним, Макаревич называет Крым исключительно «оккупированной территорией» и отказывается выступать на полуострове даже в том случае, если получит на это разрешение украинских властей. Также Макаревич подвергся критике после того, как заявил, что России следовало купить Крым, «если не могла без него жить».