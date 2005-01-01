Макаревич пояснил свою критику сторонников лозунга «Крым наш»

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18 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Офицер запаса в марте 2014 года спас Крым от «киевского сценария»

В дни «крымской весны» Владимир Коваленко не знал, вернется ли к своей семье живымФото: Алексей Павлишак/ТАСС
«Было тревожно и даже страшно, потому что не было никакой защиты, в любой момент в ситуацию могли вмешаться силовые структуры Украины, которые еще действовали на территории полуострова. Мы все время ожидали, что высадится какой-то военный десант», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владимир Коваленко, активист «русской весны», вспоминая события пятилетней давности. Подробности...
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Получивший Героя России спецназовец стал жертвой грязной фальсификации

Герой России Владимир Ковтун стал жертвой интриг своих бывших сослуживцевФото: kremlin.ru
Грязная возня началась вокруг награждения званием Героя России легендарного спецназовца Владимира Ковтуна, участника операции по захвату в Афганистане первого ПЗРК «Стингер». Некоторые бывшие солдаты отряда, где служил офицер, утверждают, что столь высокой награды достоин вовсе не он. Другие и вовсе претендуют на свое первенство в захвате ценного трофея. Что в их словах правда, а что вымысел? Подробности...
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США начали наступление на Гаагский суд

Международный уголовный суд стал объектом нападок со стороны ВашингтонаФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Соединенные Штаты нашли еще один объект для применения санкций. Им стал, как ни парадоксально, не какой-либо бандит или противостоящая Вашингтону страна, а Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Правозащитники уже говорят о «беспрецедентной попытке избежать международного преследования за военные преступления». Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Американская элита пилит под собой очередной сук

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Пол Манафорт – не Капитан Америка. Он не платил налоги, лоббировал интересы корпораций и диктаторов, сорил деньгами, полученными сомнительным путем. Все это ужасно и отвратительно. Но это нормально. Так живут в США тысячи лоббистов. Подробности...

Я убил себя во время Крымской весны

Андрей Бабицкий, журналист
После возвращения Крыма в Россию, я не выдержал и опубликовал текст о том, что я поддерживаю решение Владимира Путина взять под защиту население полуострова. «Радио Свобода» оказалось несвободным. Мой текст стоил мне работы. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев

Если США не смогут защищать Аляску

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
За пять лет с момента присоединения Крыма про то, что это было незаконно, написали несколько энциклопедий. Но во всей «крымской» эпопее, если отбросить кучу спекуляций на истории, политике и праве, имеют значение только два фактора. Подробности...
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    Какие территории хотят отнять у России

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    Рекорды и достижения русских женщин

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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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            Макаревич пояснил свою критику сторонников лозунга «Крым наш»

               18 марта 2019, 12:35
            Фото: Артем Геодакян/ТАСС
            Текст: Алина Назарова

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            Музыкант Андрей Макаревич прокомментировал свои слова о россиянах, поддерживающих возвращение Крыма в состав России.

            Артист подтвердил, что среди его поклонников есть те, кто отстаивает позицию по Крыму, отличающуюся от мнения самого музыканта. Также он отметил, что его пост не имеет отношения к годовщине воссоединения полуострова с Россией.

            «То, что я написал, не имеет отношения к годовщине …, это имеет отношение к происходящему в мире», – заявил лидер «Машины времени», передает Снег.TV.

            Музыкант также добавил, что его часто критикуют за высказывания по поводу Крыма, но с близкими у него нет разногласий по этой теме. «У меня не было никаких разногласий по этому поводу с близкими людьми, возможно, поэтому они и близкие», – предположил артист, отмечает «Ридус».

            Ранее Макаревич раскритиковал своих поклонников, которые поддерживают воссоединение Крыма с Россией. «Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях! Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали?» – написал он в Facebook.

            Напомним, Макаревич называет Крым исключительно «оккупированной территорией» и отказывается выступать на полуострове даже в том случае, если получит на это разрешение украинских властей. Также Макаревич подвергся критике после того, как заявил, что России следовало купить Крым, «если не могла без него жить». 


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