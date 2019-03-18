Таллин отказался поддерживать эстонцев в Крыму

Эстонские власти отказываются предоставлять поддержку гражданам, проживающим в Крыму, так как, по мнению Таллина, это означало бы признание полуострова российской землей, заявил посол в Эстонии Александр Петров.

«Мне лично досадно слышать в ходе разговоров, в том числе с официальными представителями Эстонии, депутатами, что никакой поддержки проживающим в Крыму эстонцам «оказывать мы не будем, поскольку любая форма этой поддержки будет означать признание нами факта вхождения Крыма в состав России, что мы никогда не признаем», – сказал Петров, передает РИА «Новости».

Он отметил, что это является проявлением двойных стандартов в чистом виде.

Петров отметил, что, по различным данным, в Крыму проживают до 500 эстонцев, а число людей, имеющих эстонские корни, насчитывает несколько тысяч человек.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.