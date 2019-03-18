Самолету рейсом Новосибирск – Москва пришлось прервать взлет

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся в Москву, вынужден был прервать взлет в новосибирском аэропорту Толмачево, так как у него сработал датчик неисправности, сообщил представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«При взлете у самолета сработал датчик неисправности – вибрации двигателя. На борту находились 157 пассажиров», – передает сообщение РИА «Новости».

Также уточняется, что всех пассажиров разместили в стерильной зоне аэропорта, никаких жалоб от них не поступало.



В ведомстве рассказали, что рейс вылетел в Москву в 12.20 по местному времени (8.20 мск) после устранения неисправности. По данному факту транспортная прокуратура начала проверку.

В феврале пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска, вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации.