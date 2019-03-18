После оползня на Бурее в Хабаровском крае решили расселить поселок

Власти Хабаровского края приняли решение переселить жителей поселка Чекунда в близлежащие населенные пункты в связи с существующей угрозой подтопления из-за оползня на реке Бурее, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Жителей Чекунды планируется переселить в город Чегдомын и находящийся рядом с райцентром поселок ЦЭС, передает ТАСС.

«Сейчас в поселке пустуют 44 квартиры, которые после капитального ремонта могли бы занять чекундинцы. Часть семей, по расчетам краевых властей, получит сертификаты на приобретение жилья на вторичном рынке», – сообщили в правительстве региона.

По информации пресс-службы, в апреле в Верхнебуреинский район Хабаровского края направят сразу две группы спасателей – в Чекунду и на место оползня – для работ по углублению водоема и контроля за ходом льда после полного вскрытия реки.

В декабре 2018 года в Бурейское водохранилище обрушился скальный массив, в результате водоем оказался разделенным на две части. Ученые охарактеризовали случившееся как крупнейший за последние годы оползень. Его объем составил около 24 млн кубометров. Перепад уровней воды в местах до и после затора превышал 6 метров.

12 февраля Минобороны сообщило о завершении операции по устранению затора на Бурейском водохранилище.