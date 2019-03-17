Таксист зарезал пьяного пассажира в Дагестане

В Махачкале между пассажиром и водителем такси произошел конфликт, в результате которого таксист зарезал противника, сообщает местная полиция.

Как сообщили в региональном МВД, пьяный пассажир оскорблял водителя, передает РИА «Новости».

Пассажир, которому водитель «нанес ножевые ранения», скончался в больнице. Ему было 36 лет. Водитель задержан. Открыто уголовное дело по факту убийства.

Telegram-канал Mash пишет, что пассажир «всю ночь пил/отдыхал, под утро вызвал к клубу такси и поехал к барышне». Он отдал за поездку 1 тыс. рублей, но у водителя не нашлось сдачи. Водитель предложил «разменять деньги в магазине», но пассажир в ответ «открыл дверь, напал на таксиста, стал бить».

Отмечается, что водитель сам отвез в больницу пассажира, которого ранил «в грудь и в живот».