Гол с пенальти принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром»

Матч 20-го тура чемпионата России по футболу завершился победой «Локомотива» над «Краснодаром».

«Локомотив» победил со счетом 1:0. Гол с пенальти забил Антон Миранчук, пишет «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла на «РЖД-Арене» в Москве, передает ТАСС.

На 69-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе.

После поражения «Краснодар» опустился на четвертое место в турнирной таблице, «Локомотив» занимает третье место.