Коалиция США нанесла очередной авиаудар по мирным сирийцам

Жертвами авиаудара возглавляемой США международной коалиции в Сирии стали мирные жители, сообщает сирийское государственное ТВ.

В деревне Багуз убиты 10 мирных жителей. Среди погибших есть дети, передает РИА «Новости» со ссылкой на Syria TV.

Удар пришелся по лагерю беженцев, передает ТАСС.

Напомним, гражданское население Сирии часто становится объектом ударов ВВС коалиции. Так, неделю назад самолеты коалиции нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли более 50 человек.