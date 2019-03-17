Пентагон собрался сбивать российские ракеты космическим лазером

Министерство обороны США в 2023 году собирается испытать пучковое оружие на нейтральных частицах в попытке изучить потенциал целой номенклатуры космических боевых средств, космическими лазерами Вашингтон планирует сбивать ракеты России и Китая, пишет Daily Star.

Американские чиновники запросили на исследование космических лазеров 304 млн долларов, ими Вашингтон планирует защищаться от новых ракет Китая, России, Северной Кореи и Ирана, передает RT.

«Эта будущая система сделает возможным еще один вариант уничтожения и добавит еще один слой защиты нашей родины», – говорится в документе Агентства по противоракетной обороне США.

Также чиновники Пентагона указывают на то, что технический прогресс снизил требования к размеру пучкового оружия космического базирования и уменьшил его стоимость.

«Теперь мы считаем, что мы можем ужаться до таких размеров, чтобы отправить лазер на орбиту в качестве груза», – заявили в Пентагоне.

В рамках программы Пентагон собирается провести два исследования: первое обойдется в 15 млн долларов и должно установить, сможет ли вооруженный лазерами спутник сбивать ракеты противника, которые запускаются с ракетной площадки. Второе исследование изучит особенности пучкового оружия на нейтральных частицах, которое сможет вносить помехи в работу ракет с помощью потоков субатомных частиц.

Однако пока в Пентагоне не могут с уверенностью сказать, что космические лазеры будут приняты на вооружение.

Ранее также сообщалось, что министерство обороны США планирует приобрести свыше 10 тыс. управляемых ракет для возможного применения их в будущем против России и Китая.