Президента Словакии выберут во втором туре

На президентских выборах в Словакии состоится второй тур; жителям республики предстоит выбрать между двумя кандидатами – зампредом внепарламентской либеральной партии «Прогрессивная Словакия», адвокатом из города Пезинок (Западная Словакия) Зузаной Чапутовой и замглавы Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

Как сообщили ТАСС в Государственной избирательной комиссии Словакии, по итогам подсчета 99,41% голосов Чапутова получила поддержку 40,54% избирателей, а Шефчович – 18,66%.

Для победы в первом туре одному из кандидатов необходимо было заручиться поддержкой не менее 50% избирателей.

Явка на выборах составила 48,73% из почти 4,5 млн избирателей республики, население которой насчитывает около 5,5 млн граждан.

Чапутова выразила удовлетворение тем, что ее соперником во втором туре выборов станет Шефчович. Она отметила, что он является прагматичным и конструктивным политиком. При этом глава «Прогрессивной Словакии» отметила, что по многим политическим и социальным вопросам они придерживаются разных точек зрения.

По оценке братиславских политологов, Чапутова имеет максимальные шансы на победу во втором туре президентских выборов. Возможное поражение Шефчовича негативно отразится на выдвинувшей его кандидатуру правящей в республике партии «Направление – социальная демократия». Такой результат в очередной раз подтвердил бы, что рейтинг социал-демократов падает в Словакии.

Напомним, Шефчович представлял Европейский союз на трехсторонних переговорах России – ЕС – Украины по вопросам транзита газа.