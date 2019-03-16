Названа причина запоздалого обращения Началовой к врачам

Певица Юлия Началова долго не обращалась ко врачам, так как полагала, что ничего страшного с ее здоровьем не происходит, рассказал источник в окружении исполнительницы.

«Юлия не ожидала таких серьезных последствий, когда поранила ногу. Она была уверена, что ничего серьезного, поэтому поздно обратилась к врачам», - объяснил собеседник «ФАН».

Певица умерла на 39-м году жизни, ее госпитализировали 11 марта. В субботу сообщалось, что певице провели операцию на ноге, позднее появились подробности проведенного медицинского вмешательства.

Отец артистки сообщил, что, по предварительным данным, она умерла из-за абсцесса.