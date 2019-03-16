Медведчук заметил улучшение отношения украинцев к России

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16 марта, суббота | Последнее обновление — 21:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Умерла Юлия Началова
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Как Крым строит свой бизнес в России
Уроженец сербского села Путинцы защитил Севастополь от «правосеков»
Как бороться с украинским подлогом советской истории
Бойню в новозеландских мечетях устроили поклонники грузинских царей и русских адмиралов
В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект
Семинарист, который стал советским фантастом
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16-го (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Новозеландский террор начался в Сети
Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Либералы готовы праздновать новый 37-й год
Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Российская интеллигенция ждет новых репрессий, она пестует исторический параллелизм, в котором идентифицирует себя с жертвами. Пытается подражать им в пассивности и ожидании того, что за ними придут. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей
Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в СетиПодробности...
Отчеканены пять рублей с Крымским мостом
Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с РоссиейПодробности...
Умер актер Владимир Этуш
В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителямПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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