Медведчук заметил улучшение отношения украинцев к России

Председатель украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отношение украинцев к России становится лучше.

«Несмотря на радикальную русофобию и антироссийскую истерию, которая нынешней властью возведена в ранг новой национальной идеи, отношение украинцев к России улучшается», – пояснил Медведчук, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «ни одна из «реформ» парубиев-кириленко-вятровичей и прочей ура-патриотической своры» не нашла и не найдет поддержки большинства украинцев.

По его словам, в сентябре 2018 года свое отношение к России оценивали как «очень хорошо» или «хорошо» 48%, то в феврале 2019-го – уже 57%.

Ранее исследование Киевского международного института социологии (КМИС) показало, что 28,1% жителей Украины разговаривают только на русском или преимущественно на русском.