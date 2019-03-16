Стало известно о планах стрелка из Новой Зеландии продолжить атаку

Австралиец Брентон Таррант, подозреваемый в атаке на мечети в Новой Зеландии, планировал продолжить нападения, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Ардерн напомнила, что подозреваемого задержали через 36 минут после первых сообщений о стрельбе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету New Zealand Herald.

Она рассказала, что в машине Тарранта «нашли два ружья», и «он, безусловно, намеревался продолжить атаку».

Тем временем в полиции Новой Зеландии предположили, что за стрельбу в мечетях города Крайстчерч ответственен только Таррант. Глава полиции страны Майк Буш заявил, что подозреваемый, вероятно, переместился от одной мечети к другой и один несет ответственность за произошедшее, сообщает радиостанция Newstalk ZB.

Он отметил, что, судя по аудиозаписи задержания, Таррант «уклонялся» и не сдался добровольно.

Напомним, в пятницу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой погибли 50 человек. Нападение транслировалось в Сети.

Премьер-министр Австралии назвал произошедшее терактом. Президент США Дональд Трамп высказался о «белом национализме» после стрельбы в Новой Зеландии.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что действия радикалов могут быть ответом на леволиберальный поворот политики в странах англосаксонского мира и еврозоны, который вызывает сильнейшее раздражение в обществе.