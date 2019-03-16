Бывший американский разведчик сознался в шпионаже в пользу Китая

Бывший сотрудник Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен признал себя виновным в шпионской деятельности в пользу Китая, передает Reuters со ссылкой на заявление американского министерства юстиции.

Хансен обвиняется в передаче китайской стороне информации военного характера за вознаграждение в «сотни тысяч долларов», передает ТАСС.

Кроме того, он обвиняется в контрабанде наличных средств и незаконном ввозе товаров в США.

«Хансен намеревался предоставить полученную информацию агентам китайской разведывательной службы, с которыми он встречался, и Хансен знал, что эта информация должна быть использована во вред США и в интересах иностранного государства», – передает РИА «Новости» американского минюста.

Бывший сотрудник разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США был арестован в июне в аэропорту Сиэтла (штат Вашингтон). Он намеревался вылететь рейсом в КНР. Китайская сторона ситуацию не комментировала.