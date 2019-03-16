Участник скандала в свердловском обкоме КПРФ рассказал о причинах потасовки

«Мы видели негативное влияние Ивачева на партию. Он просто брал партийные деньги и тратил их на личные нужды. Он приобрел квартиру, машину», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший первый секретарь свердловского обкома КПРФ Андрей Хабаров. Так он прокомментировал собрание свердловского обкома КПРФ, которое закончилось скандалом.

Глава комсомольцев Свердловской области Андрей Хабаров (до 2019 года был первым секретарем свердловского обкома КПРФ) рассказал о причинах громкого скандала, который произошел в субботу во время пленарного заседания обкома. По его словам, накануне состоялось комсомольское собрание, на котором обсуждалось поведение руководства местного отделения партии, в частности, Александра Ивачева.

«Мы приняли решение прийти в субботу на пленум и высказать свою позицию. Мы пришли, попросили дать нам слово, но Ивачев отказался», – рассказал Хабаров.

По его словам, в повестке заседания числилось несколько пунктов, в том числе о молодежной политике. Комсомольцы просили предоставить им слово в рамках обсуждения именно этого пункта, но «Ивачев к доводам не внял».

«Мы спокойно стали ждать, но Ивачев сначала вызвал охрану здания, потом приехала полиция. Видя, что мы не совершаем никаких противоправных действий, они уехали... Нам так и не дали выступить. Подчиненные Ивачева вытолкнули нас на улицу», – посетовал Хабаров.

Политик не исключил, что Ивачев ожидал, что ему мог бы достаться мандат депутата Госдумы, который стал вакантен после смерти Жореса Алферова, «потому что он тоже был в региональном списке на выборах в Госдуму». «Наверное, ждал, хотел этого. Но этого не произошло (как известно, в КПРФ решили отдать мандат экс-кандидату в президенты России, бизнесмену Павлу Грудинину), расстроился очень сильно. Человек нервный и отыгрался на комсомоле», – предположил Хабаров.

Он подчеркнул, что им не нужна власть в КПРФ. «Мы видели негативное влияние Ивачева на партию. Он просто брал партийные деньги и тратил их на личные нужды. Он приобрел квартиру, машину и т.д. Его деятельность наносила ущерб партии и мы пришли рассказать об этом на пленуме, но он не дал нам слова. Видимо, побоялся, что мы скажем правду», – подытожил Андрей Хабаров.

Как сообщает Ura.Ru , квартира Ивачева оценивается в 5 млн рублей, а автомобиль Volvo – в 2,7 млн рублей. Кроме того, в листовке, которую комсомольцы распространяли в кулуарах пленума, утверждается, что в 2016 году «ряд сотрудников аппарата были уволены из-за личной неприязни к ним со стороны жены первого секретаря Вики Ивачевой».

«Мы считаем, что все коммунисты обязаны бороться с коррупцией. И не важно, где она гнездится: в правительстве или внутри партии. Замалчивать вышеназванные факты невозможно. При сохранении существующего курса обком КПРФ будет все дальше ослабевать, коммунисты будут разочаровываться, поддержка партии среди населения будет падать. Существует лишь один способ изменить ситуацию – отправить Ивачева в отставку с поста руководителя Свердловского обкома КПРФ», – говорится в обращении комсомольцев.

То, что Ивачев тратил партийные деньги, как говорят комсомольцы, на личные нужды, лишь указывает на то, что КПРФ превращается в закрытое акционерное общество, семейный бизнес. Как сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, решение передать вакантный мандат именно Грудинину связано с тем, что «Зюганов ищет «золотой парашют», для того чтобы спрыгнуть с поезда КПРФ». «Зюганов хочет получить своеобразный «золотой парашют». Также вполне возможно, что одной из договоренностей было то, что Грудинин будет поддерживать внука Зюганова на руководящем посту партии», – говорил политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во время заседания свердловского обкома КПРФ несколько членов бюро со скандалом заявили о выходе из партии, демонстративно забросав секретаря свердловского обкома Александра Ивачева партбилетами. Бывшие коммунисты резко высказались в адрес Ивачева и попытались затеять драку. В ответ Ивачев вызвал полицию.

В УМВД Екатеринбурга подтвердили факт обращения. «В настоящее время сотрудники полиции находятся по указанному адресу. Проводится опрос очевидцев, выясняются обстоятельства происшествия. Информация о причинении телесных повреждений пока не подтверждается», – сказали в ведомстве.