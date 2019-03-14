Олимпийский чемпион объяснил низкие зарплаты фигуристов

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отреагировал на слова юных фигуристов, пожаловавшихся на низкие зарплаты.

Ранее Бетина Попова и Сергей Мозгов, одержавшие победу на Универсиаде в Красноярске, рассказали Sport24, что на их зарплату выжить «невозможно», отметив, что оклад редко достигает 30 тыс. рублей в месяц.

Комментируя эти заявления, Траньков отметил, что «все зависит от того, за какое спортобщество они выступают, какие они результаты показывают».

«Сколько они хотят получать за Универсиаду, что они выиграли?» – возмутился спортсмен в комментарии НСН.

По его словам, «если ты не участвуешь в чемпионатах мира, чемпионатах Европы, то заработки вполне себе скромные». «Мы не футболисты, не хоккеисты, но есть виды спорта, где еще меньше», – добавил олимпийский чемпион.

Он подчеркнул, что зарплата зависит напрямую от результатов, и у тренеров в том числе. «Какие результаты – такие зарплаты. Но они, действительно, очень скромные», – сказал Траньков.

Бетина Попова и Сергей Мозгов завоевали золото в танцах на льду на Универсиаде-2019. Танцевальная пара заняла первое место с результатом 183,01 балла. На втором месте разместился российский дуэт Софья Евдокимова/Егор Базин (181,33 балла). На третьем месте – французская пара Аделина Галявиева/Луи Торон (177,23).