Курс доллара впервые с осени опустился ниже 65 рублей

Курс доллара к рублю обновил минимум с октября прошлого года, опустившись ниже 65 рублей, евро дешевел до минимума с августа 2018 года.

Курс доллара расчетами «завтра» в 19.30 мск снижался на 49 копеек – до 65,02 рубля, курс евро опустился на 46 копеек, составив 73,62 рубля. Перед этим доллар опускался до 64,96 рубля – минимума с октября 2018 года. Евро в то же время дешевел до 73,58 рубля – минимума с августа прошлого года, передает РИА «Новости».

Одновременно нефть дешевеет на 0,7% – до 66,8 доллара за баррель сорта Brent и остается около максимумов с ноября 2018 года.