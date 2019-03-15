День референдума в Крыму предложили сделать выходным

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов решил внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, устанавливающий 16 марта, когда жители Крыма проголосовали о вхождении в состав России, национальным праздником и выходным днем.

«Я объявляю инициативу. И я такую инициативу законодательную сделаю. Я считаю, что 16 марта должен стать национальным праздником, выходным днем для всей страны – России», - передает слова Миронов с торжественного митинга в Симферополе РИА «Новости».

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Как стало известно, на митинг, посвященный пятилетию вхождения Крыма в состав России, прибыла делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Напомним, Крым стал частью России 16 марта 2014 года по итогам референдума, на котором большинство граждан высказались за вхождение в состав России. Референдум был проведен после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, как присоединение Крыма отразилось на отношениях России и Запада.