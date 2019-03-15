Французский политик рассказал, как изменился Крым за пять лет

Глава ассоциации «Франко-Российский диалог», бывший министр транспорта Франции, кандидат на выборах в Европарламент Тьерри Мариани на митинге пятилетия воссоединения Крыма с Россией рассказал, как полуостров преобразился за последние годы.

«Хотел бы поприветствовать народ Крыма, который пять лет назад решил взять свою судьбу в свои руки», – так начал свою речь Мариани, передает РИА «Новости».

Он добавил, что французская делегация, в которую вошли почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Нацсобрания, представители муниципальных властей, очень рада приглашению на праздничные мероприятия.

«В результате этого референдума вы приняли решение о том, каким будет ваше будущее, вы выбрали свою судьбу, и вы выбрали вернуться в родную гавань», – отметил политик.

Он также добавил, что в 2015 году французы «стали первой иностранной делегацией, которая приехала в Крым».

«Иногда бывает так, что народы понимают друг друга гораздо быстрее, чем правительства», – пояснил политик.

Также Мариани вспомнил, что во время первого визита французские гости удостоверились, насколько крымчане рады вернуться в Россию.

«Потому что Крым – это Россия, сегодня мы видим, как изменился регион», – сказал он по-русски.

«Мы видим, что Крым идет вперед. Мы очень рады за вас и желаем все жителям Крыма благополучия... Да здравствует российский Крым», – подытожил он.

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Ранее Мариани рассказал, чем Крым лучше Парижа. Также он прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о российской угрозе и призвал ЕС к санкциям против Украины.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как сильно изменились Крым и Россия после воссоединения.