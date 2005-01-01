В Новой Зеландии после бойни в мечетях обнаружены бомбы

Полицейские обезвредили несколько самодельных взрывных устройств, обнаруженных после стрельбы в новозеландском Крайстчерче.

Комиссар полиции Майк Буш сообщил, что взрывные устройства были обнаружены в автомобилях, передает РИА «Новости».

Напомним, стрельба произошла в двух мечетях в Новой Зеландии.

Очевидцы сообщили, что в этот момент в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. Также сообщалось, что выстрелы раздались в больнице города, однако подробности пока не уточняются.

Погибли не менее 27 человек, еще порядка 30 человек получили ранения.

Личность стрелка уже установлена.