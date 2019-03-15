В Швеции задержан подозреваемый в России в терроризме

Человек, объявленный Россией в международный розыск по подозрению в терроризме, в минувшие выходные был задержан в Швеции, пишет газета Aftonbladet.

По словам представителя Национального оперативного отдела полиции Малин Нефвер, в настоящее время выясняется, может ли задержанный быть выдан российской стороне, передает ТАСС.

Расследование проводится Национальным оперативным отделом под руководством прокуратуры.

Уточняется, что задержание произвели в районе Стокгольма, передает РИА «Новости».