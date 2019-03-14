YouTube заблокировал канал Зеленского

Сайт YouTube заблокировал канал кандидата в президенты Украины, шоумена и комика Владимира Зеленского за нарушение условий использования.

«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube», – цитирует сообщение модераторов агентство «Украинские новости».

Отмечается, что блокировка произошла по причине «спама, обмана и введения пользователей в заблуждение».

Сам Владимир Зеленский данный инцидент пока не прокомментировал.

Предвыборный штаб Зеленского блокировку канала подтвердил. «За время предвыборной кампании наши страницы так часто пытались заблокировать, прослушать, запретить, что у нас же выработался иммунитет на такие вещи. Так что не переживайте, вы успеете посмотреть новый выпуск блога», – приводит сообщение штаба РИА «Новости».

Позже штаб Владимира Зеленского сообщил, что канал разблокирован. «Наш YouTube уже работает! Все злые попытки «политической элиты» или недругов сломать нас или сбить с пути – бесполезны, ведь мы знаем, что мы вместе», – написано в сообщении штаба.

Напомним, выборы президента на Украине намечены на 31 марта. По данным опроса центра «Социс», Зеленский идет на первом месте в президентской гонке.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать России, если президентом Украины станет Зеленский.