Актер из «Гарри Поттера» оказался в инвалидном кресле

Актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида во всех частях «Гарри Поттера», оказался в инвалидной коляске из-за проблем с коленями.

68-летний актер обратился за помощью медиков, когда понял, что не сможет самостоятельно добраться до своего отеля в Лондоне. После обследования выяснилось, что в его колене почти не осталось хряща, сообщается на сайте газеты «Труд» со ссылкой на британское издание Daily Mail.

«Долгое время Робби терпел сильнейшую боль. Сейчас он не может справиться сам, это его, конечно, жутко раздражает, но он надеется после лечения встать на ноги», – сообщил источник из окружения актера.

Сам Колтрейн также подтвердил, что на протяжении нескольких лет страдал от боли в колене, а врачи неоднократно советовали ему похудеть.

Актеру уже назначили операцию в США, а до нее ему придется передвигаться в инвалидном кресле. Хотя ранее он появлялся на публике с двумя тростями или с зонтиком, используя его для опоры.

Робби Колтрейн известен как исполнитель роли Рубеуса Хагрида – преподавателя школы магии «Хогвартс» в фильмах о Гарри Поттере.

Ранее сообщалось, что автор книг о Гарри Поттере извинилась за сюжетную линию.