Роулинг извинилась за сюжетную линию в «Гарри Поттере»

Автор серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг извинилась за смерть одного из персонажей – домового эльфа Добби.

Роулинг написала в Twitter, что просит прощения за смерть «того, кто не погиб в ходе битвы за Хогвартс, но отдал свою жизнь за людей, выигравших ее», то есть свободного эльфа Добби.

It's that anniversary again. This year, I apologise for killing someone who didn't die during the #BattleofHogwarts, but who laid down his life to save the people who'd win it. I refer, of course, to Dobby the house elf. — J.K. Rowling (@jk_rowling) 2 мая 2018 г.

Ежегодно 2 мая поклонники «поттерианы» отмечают годовщину Битвы за Хогвартс – кульминации в борьбе с главным антагонистом вселенной лордом Волан-де-Мортом. В этот день Роулинг традиционно приносит извинения за то, что «убила» того или иного персонажа книги.

Ранее писательница извинилась перед читателями за гибель профессора Римуса Люпина.