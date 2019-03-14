Белорусский офицер закрыл собой солдата-срочника от взрыва гранаты

В Белоруссии офицер армии спас от взрыва гранаты РГД-5 военнослужащего, уронившего снаряд в окоп при проведении занятий по огневой подготовке, передает пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

Старший лейтенант Филиппович выбросил солдата за пределы окопа, после чего закрыл его своим телом, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что оба мужчины получили незначительные травмы мягких тканей ног, и жизни военнослужащих ничего не угрожает.

В августе прошлого года в ходе плановых тренировок по боевой подготовке во Владимирской области военнослужащий погиб, спасая своего тонущего сослуживца.

В 2016 году в Казахстане начальник штаба воинской части спас солдата от взрыва гранаты, прикрыв его своим телом.