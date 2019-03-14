МИД обвинил США в намеренном разрушении сотрудничества ряда стран с Россией

Вашингтон открыто ведет дело к разрушению сотрудничества между Москвой и ее партнерами в экономической и энергетической областях, а также по линии военно-технического сотрудничества (ВТС), продвигая свои компании, заявили в МИД России.

В МИД заявили, комментируя проект бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающий выделение 500 млн долларов на «борьбу с пагубным влиянием России», что «налицо очередной яркий пример реализации политики недобросовестной конкуренции, когда американцы открыто ведут дело к разрушению (...) взаимовыгодного сотрудничества с партнерами в экономической, энергетической области и по линии ВТС, продвигая вместо них свои компании».

Министерство также отмечает, что подходы администрации США во многом продолжают политику предшественников.

«Бюджет США давно ежегодно предусматривает средства для «помощи» другим странам Восточной Европы и постсоветского пространства, в действительности предназначенные для того, чтобы плотнее привязать их к себе», – подчеркивает МИД.

В ведомстве отметили, что то, как расходуются бюджетные средства – это дело США, однако американским гражданам пора поинтересоваться у своих политиков эффективностью трат «на откровенно фальшивые идеи».

Ранее стало известно, что в бюджетном запросе президента США Дональда Трампа содержится просьба о выделении 500 млн долларов на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии для борьбы со «злонамеренным» влиянием России.