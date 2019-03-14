Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 6 копеек – до 65,46 рубля, курс евро опустился на 7 копеек – до 74,03 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 67,73 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».