В Windows обнаружили серьезную уязвимость

«Лаборатория Касперского» обнаружила в Windows ранее неизвестную уязвимость, которая позволяла хакерам получить доступ к сети или устройству жертвы.

Для использования данной уязвимости киберпреступники написали программу для проведения сетевых атак, нацеленную на операционные системы Windows 8 и Windows 10. Уязвимость позволяла хакерам получить полный доступ к атакуемому компьютеру, сообщили в «Лаборатории Касперского».

Предположительно, указанная брешь была использована для проведения целевых атак по крайней мере двумя группировками киберпреступников. Информация об уязвимости была передана в Microsoft, после чего та выпустила обновление для своих операционных систем.