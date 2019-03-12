Началась проверка по видео, где школьники чистили крышу без страховки

Прокуратура Татарстана проверяет видео, где подростки чистят крышу школы от снега без страховки.

Видео было опубликовано в Instagram, на нем зафиксировано, как несколько подростков счищают снег с крыши здания. При этом страховка была только на одном из подростков, другой конец троса держал мужчина, стоящий на той же крыше.

«Бавлинская городская прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об образовании в школе, в которой учащиеся скидывали снег с крыши без страховки. Соответствующее поручение дал глава надзорного ведомства Илдус Нафиков», – сообщили в прокуратуре, передает РИА «Новости».

В министерстве образования и науке республики сообщили, что директору и завучу по хозяйственной части сделаны выговоры.