Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.04 мск среды опустился на 6 копеек – до 65,57 рубля, курс евро снизился на 5 копеек – до 74,01 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 66,94 доллара за баррель, передает РИА «Новости».