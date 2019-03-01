Эксперт оценил возможность боевого столкновения ВМС Ирана и Израиля

«Это будет противостояние коалиции мусульманских стран Персидского залива, к которой присоединятся также Израиль и США с Ираном», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис, комментируя грозную риторику Израиля в адрес Тегерана.

Говоря о вероятности конфликта между ВМС Израиля и Ирана, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис отмечает, что «если такой конфликт и возможен, то он не будет между ВМС Израиля и Ирана».

По его словам, это будет противостояние коалиции мусульманских стран Персидского залива, которая уже фактически существует, и Ирана. «Если такая антииранская коалиция примет решение пресечь экспорт иранской нефти в обход санкций, а этот шаг будет, скорее всего, инициирован США, то будет собрана коалиция, в которую войдут ВМС стран Персидского залива (Саудовская Аравия, возможно, Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн), Израиля и США», – прогнозирует эксперт.

Также политолог отмечает, что санкции идут только со стороны США, поскольку европейские страны не одобрили выход США из договора с Ираном и продолжают покупку иранской нефти.

«У меня есть большое сомнение насчет того, что страны Европы примут участие в этой коалиции, но если их туда пригласит военное ведомство США, возможно, ВМС Франции и Великобритании примут не прямое участие, а окажут разведывательную поддержку», – предполагает Ципис.

Ципис отмечает, что Израиль может угрожать военному флоту Ирана, но гражданскому он не причинит никакого вреда. «Обострение ситуации может быть только в случае, если Иран будет угрожать перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, через который Израиль получает большинство ресурсов», – замечает политолог.

По словам Циписа, если Иран пригрозит перекрыть пути гражданских судов или остановить танкеры, идущие в израильский порт Красного моря Эйлат, через который идут поставки необходимых для Израиля гражданских ресурсов, энергоносителей и так далее, то это может стать причиной столкновения.

Попытку Ирана «заблокировать суда, которые идут в Израиль» эксперт называет самой острой и вероятной причиной конфликта между Израилем и Ираном.

«Израиль не намерен блокировать экспорт энергоресурсов Ирана», – подчеркивает Ципис. «Если он экспортирует нефть в обход санкций, то нужно бить по тем государствам и компаниям, которые у Ирана эту нефть приобретают. В большинстве случаев, это энергокомпании стран Евросоюза. Поэтому Израиль не будет заниматься пресечением подконтрабандного экспорта иранской нефти».

По словам эксперта, Израиль будет участвовать в таких акциях только совместно с США. «Если Соединенные Штаты примут решение пресечь незаконный экспорт иранской нефти в обход санкций, то они попросят военно-морскую помощь у Израиля и тогда, на мой взгляд, Израиль может вмешаться», – считает он.

Он отметил, что у Израиля есть довольно сильный подводный флот, надводный флот и военно-морская авиация.

«Сложно сказать, какой военно-морской потенциал у Ирана и насколько он эффективен. У Ирана нет такого опыта ведения военно-морских боевых и разведывательных действий. В то время как у Израиля он имеется. Но эта информация не находится в открытых источниках, но тем не менее у нас в местной израильской прессе проходит информация, что израильские военно-морские силы присутствуют в очень интересных местах, которые никому неизвестны. Поэтому я думаю, что Израиль один на один с Ираном сможет справиться», – сказал Ципис, добавив, что если будет прямой конфликт только между Ираном и Израилем, «то он военно-морскими действиями не ограничится и это может вылиться в крупномасштабный конфликт, включая и военно-воздушные силы».

Как отмечает Al Jazeera, в последние годы ВМС Ирана расширили свой охват, направляя суда в Индийский океан и Аденский залив, прежде всего для защиты своих танкеров (ИРИ обладает одним из крупнейших танкерных флотов в мире).

В свою очередь израильские военно-морские силы, крупнейшими судами которых являются ракетные корветы, и небольшой подводный флот в основном действуют в Средиземном и Красном морях.

Напомним, что на прошлой неделе Израиль предупредил, что его флот может предпринять действия против того, что они назвали «контрабандой иранской нефти, чтобы обойти санкции США». В свою очередь минобороны Ирана ответил, что Тегеран «жестко ответит на любые военно-морские действия Израиля».