Иран пообещал защитить нефтетанкеры от атак ВМС Израиля

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что Тегеран жестко отреагирует на любые действия ВМС Израиля против его нефтетанкеров.

Заявление прозвучало через неделю после того, как Израиль предупредил, что его военно-морские силы будут бороться с «контрабандой иранской нефти, чтобы избежать санкций США».

Хатами предупредил, что военные атаки со стороны израильского флота будут рассматриваться как пиратство, а также отметил, что у Тегерана есть военные возможности противостоять Израилю.

«Вооруженные силы Ирана, безусловно, обладают возможностью наилучшим образом защитить судоходные линии страны от любой угрозы», – сказал Хатами, передает Al Jazeera.

Кроме того, Хатами предположил, что международное сообщество не приемлет таких действий со стороны Израиля.

Президент США Дональд Трамп в прошлом году разорвал ядерное соглашение с Ираном и возобновил некоторые санкции против страны, стремясь сократить экспорт нефти Тегерана до нуля. Президент Ирана Хасан Роухани в ответ заявил, что его страна продолжит продавать свою нефть, несмотря на американские санкции.

Сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что «добиться нулевого экспорта Трампу, как он всегда говорил, не удастся, но нанести значительный удар по нефтеперерабатывающей промышленности Ирана он сможет».