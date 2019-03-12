Напавший на десантников в Чечне в 2000 году боевик покончил с собой в колонии

Осужденный за нападение на военнослужащих в 2000 году Чечне Аюб Тунтуев, член банды Шамиля Басаева, покончил жизнь самоубийством, об этом сообщила представитель фонда «Правовая инициатива» Ксения Бабич.

«Ужасная новость. Адвокат Тагир Шамсудинов сообщил о смерти во Владимирской колонии №6 – Аюба Тунтуева. Который дважды подавал в ЕСПЧ жалобы на пытки. Последние два года он находился в «одиночной камере», куда его помещали за дисциплинарные нарушения», – написала Бабич в своем Facebook.

Она добавила, что срок осужденному продлевали каждые полгода, «находя формальные причины».

«Адвокат навещал последний раз Тунтуева два месяца назад. Сейчас позвонил в колонию где ему сказали «это суицид» и бросили трубку», – заключила она.

Напомним, Тунтуев был осужден на 24 года и 11 месяцев, он также должен был выплатить штраф в 200 тыс. рублей.