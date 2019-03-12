Украинцы и россияне рассказали об отношении друг к другу

Около 77% жителей Украины позитивно относятся гражданам России, к украинцам относятся позитивно 72% россиян, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии и «Левада-центра».

«На Украине в феврале 2019 года хорошо или очень хорошо относились к России 57% украинцев, плохо или очень плохо – 27%, 17% не определились; к россиянам (гражданам России) положительно относились 77% украинцев», – сообщается в результатах опроса на сайте Киевского международного института социологии.

Кроме того, институт сделал вывод, что за весь период наблюдений с 2008 по 2019 годы жители Украины всегда лучше относились к России, чем россияне к Украине.

«В феврале 2019 года в России хорошо или очень хорошо относились к Украине 34% населения, плохо или очень плохо – 55%, то есть сейчас украинцы намного лучше относятся к России, чем россияне к Украине (57% по сравнению с 34%, то есть разница в 23 процентных пункта)», – говорится в сообщении.

В то же время к самим украинцам, согласно данным «Левада-центра», очень хорошо относятся 25% россиян, 57% россиян относятся «в основном хорошо», «в основном плохо» и «очень плохо» относятся 8 и 5% соответственно. Еще 6% не определились.

Опрос КМИС проводился с 8 по 20 февраля 2019 года. Опрошены 2,042 респондентов старше 18 лет в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме неподконтрольного Киеву Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% – для показателей, близких к 25%, 2% – для показателей, близких к 10%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

«Левада-центр» проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, опрошено 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет с 15 по 20 февраля 2019 года. Опрос проведен в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% – для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% – для показателей, близких к 10% / 90%, и 1,5% – для показателей, близких к 5% / 95%.

В коне прошлого года опрос Фонда общественного мнения показал, что почти половина (44%) россиян видит реальную угрозу большой войны между Россией и Украиной. Правда, две трети из них оценивают ее вероятность как низкую, и лишь треть – как высокую. Ровно такое же количество (45%) не видит угрозы войны двух стран. Газета ВЗГЛЯД разобралась, почему результаты опроса должны заставить задуматься.