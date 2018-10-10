В отношении россиян к Украине наступили тревожные перемены

Свежие опросы российского общественного мнения принесли очень нехорошие результаты. И дело вовсе не в том, что 44 процента опрошенных видят реальную угрозу масштабной войны между Россией и Украиной – есть гораздо более тревожные цифры. И они прямо касаются отношений между людьми, живущими в наших странах.

Пока в Киеве вводят военное положение, пытаются порвать церковное единство с Россией, рвут договор о дружбе и призывают Запад к новым санкциям против Москвы, в нашей стране наблюдают за происходящим у соседей с горьким чувством и беспокойством. Как показал свежий опрос Фонда общественного мнения, почти половина (44 процента) наших граждан видит реальную угрозу большой войны между Россией и Украиной. Правда, две трети из них оценивает ее вероятность как низкую, и лишь треть – как высокую. Ровно такое же количество (45 процентов) не видит угрозы войны двух стран.

Но не эти цифры заслуживают внимания. С войной на самом деле все ясно – ее не будет. И вовсе не потому, что не с кем воевать с той стороны. А потому, что даже киевская власть на самом деле больше всего на свете боится по-настоящему спровоцировать Россию. И – самое главное – как Кремль в частности, так и русские в целом никогда не допустят, чтобы две части одного народа убивали друг друга на радость нашим общим врагам.

При этом тревожное настроение российского общества связано как с приходящими с Украины новостями (сначала инцидентом с катерами, а потом и введением военного положения), так и с общим тоном обсуждения происходящего в российских СМИ.

И вот тут начинается самое тревожное. Потому что одно дело – сиюминутная оценка вероятности все равно невероятной войны, и совсем другое – серьезные и долгосрочные изменения в отношении русских к Украине. А они происходят.

Дело не в том, что Украина стала главной темой телевизионных ток-шоу и вообще занимает очень большое место в публикациях СМИ. Пресса и телевидение уделяют ей столько внимания по одной простой причине: это смотрят и об этом читают. А медиа поклоняются только одному золотому тельцу – рейтингу. И то, что люди смотрят и читают про все, связанное с Украиной, лишь подтверждает то, что «украинская проблема» является главной проблемой для русского народа. Не внешнеполитической – а внутренней проблемой русского народа как такового. Тем, что по-настоящему его волнует и беспокоит.

Потому что русские понимают, что мы один народ и жили, и будем жить в одном государстве. И с происходящим сейчас на Украине по своей значимости для нас не может сравниться никакая другая, даже самая острая проблема.

Русские переживают за Украину – не за государство, а за людей, живущих там – как за самих себя.

Только при таком отношении мы добьемся восстановления единой ткани русского мира. Вопреки всем попыткам нынешней русофобской «украинской элиты» переделать случайно доставшееся им в управление население западной части русского мира в антимоскалей и россиефобов.

Не просто братское, а «как к самому себе» отношение – вот главный залог будущего воссоединения. И нам нельзя его потерять – тем более что, как показывает последний опрос ФОМ, как раз тут происходят очень негативные изменения.

Число тех, кто негативно относится к Украине, достигло 34 процентов – и это максимум за все 17 лет исследований. Тех, кто хорошо относится к Украине, всего на три процента больше, и эти 37 процентов – худший показатель за последние 10 лет. Меньше симпатизирующих Украине россиян было лишь в январе 2009 года, в разгар «газовой войны». Тогда же, кстати, был зафиксирован и предыдущий максимум негативного отношения – 32 процента.

Это очень тревожная тенденция. Четыре года назад, уже после Крыма и Донбасса, к Украине хорошо относились 57 процентов – а сейчас чуть больше трети. Еще хуже то, из чего складываются эти цифры. Если посмотреть на разбивку по возрастам, то выяснится, что среди молодых (18–30 лет) доля тех, кто негативно относится к Украине, достигает 53 процентов, то есть почти на 20 процентов больше, чем среди всех опрошенных в целом. Хорошо относятся 30 процентов – не сильно меньше, чем в среднем – но вот количество негативно относящихся не может не тревожить. Да и в средней возрастной категории (31–45 лет) доля тех, кто негативно настроен к Украине, на 10 процентов выше средней – таковых 44 процента.

То есть получается, что чем младше гражданин России, тем хуже он относится к Украине. И это очень опасная и неправильная, вредная для русского народа тенденция.

Кто виноват в ней? В первую очередь наши СМИ – в погоне за рейтингом доводящие накал страстей на украинской теме до максимума, выпуская на сцену и стравливая между собой истериков (причем с обеих сторон), нагнетая и спекулируя, пугая и преувеличивая.

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В результате начинается разделение на «мы» и «они». Причем не на Украине, где на наших глазах осуществляется масштабнейшая попытка переделки русских в антирусских, а у нас, в России. Точнее – Российской Федерации, которая является хотя и основой и фундаментом, но все же всего лишь частью России исторической.

Было бы еще полбеды, если бы негативное отношение к Украине означало бы просто недоверие к государству Украина. Но увы, молодое поколение граждан РФ, выросших уже в постсоветскую эпоху, скорее всего, просто ставит знак равенства между государством и народом.

И если такая тенденция роста негативного настроения продолжится, то следующее поколение, те, кто сейчас еще ходит в школу, будут относиться к Украине еще хуже. Воспринимать ее как чужую, а то и враждебную страну, а ее население – как врагов русского народа.

Иначе говоря – тем самым мы сами поможем расколу, то есть достижению того результата, о котором мечтают настоящие враги русских. Особенно на Украине. Всех русских, вне зависимости от того, как мы себя называем – русскими, великороссами, малороссами или украинцами.