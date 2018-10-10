В отношении россиян к Украине наступили тревожные перемены

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7 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 21:13  |  vz.ru
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Почему Россия обогнала США в гонке ледоколов

«Вайгач» может пробить канал в 34 метра. Возможности новых ледоколов куда серьезнееФото: Руслан Шамуков/ТАСС
«Мы лишились главного морского пути между Азией и Европой», – бьют тревогу американские конгрессмены. За океаном с тревогой подсчитывают количество российских ледоколов. Новые атомоходы, первый из которых выйдет в Арктику через два года, превратят Севморпуть в круглогодично свободные воды. Впрочем, почивать на лаврах России не стоит – новейшие атомоходы строят не только у нас. Подробности...
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Сможет ли новый мэр Махачкалы удержаться от воровства

Салман Дадаев хоть и дагестанец, но наверняка будет восприниматься варягом из МосквыФото: basman.mos.ru/
Новым мэром Махачкалы, судя по всему, станет московский чиновник – однако с дагестанскими корнями. Четверо его предшественников на этом посту оказались в тюрьме. Какие проблемы встанут перед новым главой самого быстрорастущего города России – и удастся ли ему самому не оказаться за решеткой? Подробности...
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Случай «мальчика с ножом» стоит учесть всем школам России

Трагедии в школе в Жулебино, к счастью, удалось избежатьФото: Максим Григорьев/ТАСС
В московском районе Жулебино ученик принес в школу нож. К счастью, никто не пострадал, поэтому нет сомнений, что этот инцидент, в отличие от трагедий с жертвами, быстро забудется. Однако в незначительности этого события содержатся основания для весьма серьезных выводов, касающихся каждой школы в стране. Подробности...
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Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти

Торговые отношения Китая и США сказываются на экономике всей планетыФото: Miguel Candela/ZUMA/Global Look Press
«Китай и США заглянули в пропасть» и решили не рисковать. Такими словами аналитики оценивают результат переговоров Трампа и Си Цзиньпина по поводу торговых противоречий между двумя странами. Почему Китай в итоге пошел на уступки и по какой причине, как говорят эксперты, равновесие в мировой экономике «может рухнуть в любой момент»? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Иногда и у меня срывает крышу

Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"
Зло – не сама правда о событиях, и даже не ее моральная оценка. Злом является тезис, что все, кто с тобой не согласен, уже по другую сторону моральной границы. Не люди, орки, и к ним законы человеческие неприменимы. Подробности...
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Карлос Шакал – человек, которого до сих пор боится западный мир

Игорь Молотов, писатель, публицист
Для одних он международный террорист, преступник, агент КГБ, образ которого был создан СМИ и Голливудом; для других – борец за свободу, создатель вооруженного подполья в Европе и последний солдат холодной войны. Подробности...
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После охоты на порно идет охота на инакомыслие

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Куда делась та самая знаменитая «свобода обмена информацией» которой, как тараном, раскачивали советскую идеологию? А не стало СССР – так можно сворачивать тезис, он был сугубо пропагандистским и его время ушло. Подробности...
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    Почему Арктика имеет критическое значение для России

    Что известно об алкоголизме Порошенко

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    Чем обернулось военное положение на Украине

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      «Яндекс» представил новый телефон

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

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          В отношении россиян к Украине наступили тревожные перемены

          Советские плакаты на тему дружбы народов чем дальше, тем менее актуальны сегодня   7 декабря 2018, 19:40
          Фото: Иванов В.С.
          Текст: Петр Акопов

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          Свежие опросы российского общественного мнения принесли очень нехорошие результаты. И дело вовсе не в том, что 44 процента опрошенных видят реальную угрозу масштабной войны между Россией и Украиной – есть гораздо более тревожные цифры. И они прямо касаются отношений между людьми, живущими в наших странах.

          Пока в Киеве вводят военное положение, пытаются порвать церковное единство с Россией, рвут договор о дружбе и призывают Запад к новым санкциям против Москвы, в нашей стране наблюдают за происходящим у соседей с горьким чувством и беспокойством. Как показал свежий опрос Фонда общественного мнения, почти половина (44 процента) наших граждан видит реальную угрозу большой войны между Россией и Украиной. Правда, две трети из них оценивает ее вероятность как низкую, и лишь треть – как высокую. Ровно такое же количество (45 процентов) не видит угрозы войны двух стран.

          Но не эти цифры заслуживают внимания. С войной на самом деле все ясно – ее не будет. И вовсе не потому, что не с кем воевать с той стороны. А потому, что даже киевская власть на самом деле больше всего на свете боится по-настоящему спровоцировать Россию. И – самое главное – как Кремль в частности, так и русские в целом никогда не допустят, чтобы две части одного народа убивали друг друга на радость нашим общим врагам.

          При этом тревожное настроение российского общества связано как с приходящими с Украины новостями (сначала инцидентом с катерами, а потом и введением военного положения), так и с общим тоном обсуждения происходящего в российских СМИ.

          И вот тут начинается самое тревожное. Потому что одно дело – сиюминутная оценка вероятности все равно невероятной войны, и совсем другое – серьезные и долгосрочные изменения в отношении русских к Украине. А они происходят.

          Дело не в том, что Украина стала главной темой телевизионных ток-шоу и вообще занимает очень большое место в публикациях СМИ. Пресса и телевидение уделяют ей столько внимания по одной простой причине: это смотрят и об этом читают. А медиа поклоняются только одному золотому тельцу – рейтингу. И то, что люди смотрят и читают про все, связанное с Украиной, лишь подтверждает то, что «украинская проблема» является главной проблемой для русского народа. Не внешнеполитической – а внутренней проблемой русского народа как такового. Тем, что по-настоящему его волнует и беспокоит.

          Потому что русские понимают, что мы один народ и жили, и будем жить в одном государстве. И с происходящим сейчас на Украине по своей значимости для нас не может сравниться никакая другая, даже самая острая проблема.

          Русские переживают за Украину – не за государство, а за людей, живущих там – как за самих себя.

          Только при таком отношении мы добьемся восстановления единой ткани русского мира. Вопреки всем попыткам нынешней русофобской «украинской элиты» переделать случайно доставшееся им в управление население западной части русского мира в антимоскалей и россиефобов.

          Не просто братское, а «как к самому себе» отношение – вот главный залог будущего воссоединения. И нам нельзя его потерять – тем более что, как показывает последний опрос ФОМ, как раз тут происходят очень негативные изменения.

          Число тех, кто негативно относится к Украине, достигло 34 процентов – и это максимум за все 17 лет исследований. Тех, кто хорошо относится к Украине, всего на три процента больше, и эти 37 процентов – худший показатель за последние 10 лет. Меньше симпатизирующих Украине россиян было лишь в январе 2009 года, в разгар «газовой войны». Тогда же, кстати, был зафиксирован и предыдущий максимум негативного отношения – 32 процента.

          Это очень тревожная тенденция. Четыре года назад, уже после Крыма и Донбасса, к Украине хорошо относились 57 процентов – а сейчас чуть больше трети. Еще хуже то, из чего складываются эти цифры. Если посмотреть на разбивку по возрастам, то выяснится, что среди молодых (18–30 лет) доля тех, кто негативно относится к Украине, достигает 53 процентов, то есть почти на 20 процентов больше, чем среди всех опрошенных в целом. Хорошо относятся 30 процентов – не сильно меньше, чем в среднем – но вот количество негативно относящихся не может не тревожить. Да и в средней возрастной категории (31–45 лет) доля тех, кто негативно настроен к Украине, на 10 процентов выше средней – таковых 44 процента.

          То есть получается, что чем младше гражданин России, тем хуже он относится к Украине. И это очень опасная и неправильная, вредная для русского народа тенденция.

          Кто виноват в ней? В первую очередь наши СМИ – в погоне за рейтингом доводящие накал страстей на украинской теме до максимума, выпуская на сцену и стравливая между собой истериков (причем с обеих сторон), нагнетая и спекулируя, пугая и преувеличивая.

          В результате начинается разделение на «мы» и «они». Причем не на Украине, где на наших глазах осуществляется масштабнейшая попытка переделки русских в антирусских, а у нас, в России. Точнее – Российской Федерации, которая является хотя и основой и фундаментом, но все же всего лишь частью России исторической.

          Было бы еще полбеды, если бы негативное отношение к Украине означало бы просто недоверие к государству Украина. Но увы, молодое поколение граждан РФ, выросших уже в постсоветскую эпоху, скорее всего, просто ставит знак равенства между государством и народом.

          И если такая тенденция роста негативного настроения продолжится, то следующее поколение, те, кто сейчас еще ходит в школу, будут относиться к Украине еще хуже. Воспринимать ее как чужую, а то и враждебную страну, а ее население – как врагов русского народа.

          Иначе говоря – тем самым мы сами поможем расколу, то есть достижению того результата, о котором мечтают настоящие враги русских. Особенно на Украине. Всех русских, вне зависимости от того, как мы себя называем – русскими, великороссами, малороссами или украинцами.


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