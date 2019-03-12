Генпрокуратура рассказала о шикарном отдыхе Шестуна

Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун вместе с семьей за девять лет посетил свыше 60 дорогостоящих туристических направлений, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«С 2009 по 2018 год Шестун и его родственник совершили более 60 туристических поездок в такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, США, Таиланд, Китай, Швейцария, Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Великобритания, Нидерланды. Этим список не ограничивается», – рассказал Куренной, передает ТАСС.

Представитель ведомства отметил, что, по некоторым данным, семья Шестуна выезжала около трех раз в год на 10-14 дней в зарубежные страны по недешевым направлениям.

«Например, в 2014 году на три недели они вшестером ездили в Австрию на горнолыжный курорт», – сообщил Куренной.

Он также отметил, что Шестун каждый год тратил на обучение своего сына в Сассекском университете Великобритании крупные суммы.

«С 2014 года по 2018 год он (сын Шестуна) проходил там обучение и проживал на территории Соединенного Королевства в среднем от 3 до 9 месяцев в год. Что касается только стоимости обучения без дополнительных расходов – она составляет минимум 1,3 млн рублей в год», – отметил представитель генпрокуратуры.

Ранее в ходе рассмотрения иска Генпрокуратуры в Красногорском суде об изъятии в доход государства имущества Шестуна на 10 млрд рублей было заявлено несколько ходатайств о предоставлении новых сведений о расходах. Иск подан к Шестуну и 35 соответчикам, в нем содержится требование об обращении в доход государства их имущества «в отношении которого доказательств его легального происхождения они предоставить не могли». В иске также говорится об объектах недвижимости, автомобилях, мотоциклах, элитных часах, найденных по месту жительства Шестуна и т.д.

Напомним, экс-глава района Шестун был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Он, как считает следствие, незаконно предоставил четыре земельных участка под строительство ТЦ общей стоимостью в 62 млн рублей.

Ранее генпрокуратура сообщила, что Шестун является владельцем 676 объектов недвижимости и 22 автомобилей на общую сумму в 10 млрд рублей, а СК получил доказательства владения Шестуном и его сообщниками земли на 2,2 млрд рублей.

Позднее у Шестуна нашли незаконное имущество еще на 425 млн рублей.