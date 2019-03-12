Госдума приняла закон о праве граждан предпенсионного возраста на алименты по нетрудоспособности

Госдума приняла закон о сохранении права на получение алиментов для нуждающихся в помощи женщин старше 55 лет и мужчин старше 60.

Проект закона вносит изменения в ст. 169 Семейного кодекса, передает РИА «Новости».

Он был внесен в 2018 году в Госдуму главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенниковым.

Согласно ему, право на алименты нетрудоспособных взрослых, нуждающихся в помощи, право нуждающегося в помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста, распространяется в том числе на граждан, достигших 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

Автор проекта Крашенников сообщал, что проект предполагает обязательства по содержанию родителями совершеннолетних нетрудоспособных детей и наоборот – трудоспособные взрослые дети будут обязаны содержать нетрудоспособных родителей, передает «Интерфакс».

«Право на получение алиментов также возникает у нетрудоспособного нуждающегося супруга и нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака», – отметил Крашенников.

Такое же право на алименты появится у нетрудоспособных нуждающиеся в помощи совершеннолетних братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков, фактических воспитателей, отчимов и мачех, добавил председатель комитета Госдумы.

В феврале Минюст предложил обязать родителей платить алименты детям-студентам.