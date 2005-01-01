Аэропорт Якутска эвакуировали после звонка о заложенной бомбе

После телефонного сообщения о заложенной бомбе в Якутске эвакуировали аэропорт, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что все пассажиры и сотрудники аэропорта переведены в ближайший эвакуационный пункт – в гостиницу «Лайнер», передает ТАСС.

«Вылеты приостановлены: два рейса по центральному расписанию (по городам России), два – по внутреннему (по региону)», – рассказали в пресс-службе.

На месте работают кинологи и экстренные службы.

Напомним, в начале февраля по России прокатилась волна телефонных «минирований», когда в Москве и центральных регионах страны из-за угрозы взрывов были эвакуированы 220 объектов. В Кремле указали на очевидные провокационные действия организаторов этих телефонных звонков.